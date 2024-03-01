Ракурсhttps://racurs.ua/
Дрони та "Бредлі" бригади "Магура" ліквідували елітних російських штурмовиків
Дрони та «Бредлі» бригади «Магура» ліквідували елітних російських штурмовиків (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192909-drony-ta-bredli-brygady-magura-likviduvaly-elitnyh-rosiyskyh-shturmovykiv-video.htmlРакурс
Розгром елітної російської штурмової групи 15 окремої гвардійської бригади показали воїни 47-ї окремої механізованої бригади «Магура».
.
Російську групу знищили за допомогою дронів та екіпажів бойових машин «Бредлі». Елітну штурмову групу 15-ї окремої гвардійської бригади рф ліквідували на одній з ділянок фронту Авдіївського напрямку.
Воїни 47 окремої механізованої бригади зупинили ворожий наступ, ліквідувавши окупантів та їх техніку.
Сталося це завдяки успішним влучанням роти ударних БпЛА у взаємодії з екіпажами «Бредлі».
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...