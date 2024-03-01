Зеленський поки не радить харків'янам повертатись додому з евакуації

https://racurs.ua/ua/n192910-zelenskyy-poky-ne-radyt-harkiv-yanam-povertatys-dodomu-z-evakuaciyi.html

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Для захисту Харкова та Харківської області від російських ракет потрібні комплексні заходи. Можливості посилити ППО для Харкова шукають, сказав Володимир Зеленський сказав під поїздки до Харкова 1 березня.

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Наразі Зеленський не радить харків’янам зараз повертатись додому з евакуації. Про це президент під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Щодо повернення харків’ян. Розумієте, я не вважаю, що зараз Харків такий захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків’ян. На сьогодні це так, — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що, коли Харків матиме повноцінний захист від російських атак, люди отримають сигнали у відповідь від нього і військових.

Якщо ми будемо потужні захищені, і я навіть сказав би: не якщо, а коли це станеться, обов’язково будуть сигнали від мене і від наших військових, — додав Зеленський.

На його думку, необхідні відтісняти росіян від Харкова якомога далі, аби зменшити ризик обстрілів міста.