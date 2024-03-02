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Ракурс
Российские спецслужбы вербуют украинцев в Приднестровье, фото: ZN.ua

ФСБ вербует украинцев, приезжающих в Приднестровье — ЦНС

2 мар 2024, 15:27
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Громадяни України, що незаконно перетнули кордон з самопроголошеною Придністровською молдавською республікою (ПМР) вербуються представниками фсб рф.


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Про це сьогодні, 2 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупанти намагаються:

  • витягти з українців інформацію щодо військових об'єктів та облаштування ділянки кордону України з ПМР;
  • схилити українців до роботи позаштатними співробітниками та інформаторами на постійній основі, в іншому випадку погрожують повернути назад в Україну.

Такі ворожі дії вкотре демонструють, що ПМР позбавлена суб'єктності і є фактично територією окупованою зс рф, тому закликаємо українців не відвідувати «республіку» незалежно від законності шляху добирання, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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