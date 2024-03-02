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Громадяни України, що незаконно перетнули кордон з самопроголошеною Придністровською молдавською республікою (ПМР) вербуються представниками фсб рф.
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Про це сьогодні, 2 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що окупанти намагаються:
- витягти з українців інформацію щодо військових об'єктів та облаштування ділянки кордону України з ПМР;
- схилити українців до роботи позаштатними співробітниками та інформаторами на постійній основі, в іншому випадку погрожують повернути назад в Україну.
Такі ворожі дії вкотре демонструють, що ПМР позбавлена суб'єктності і є фактично територією окупованою зс рф, тому закликаємо українців не відвідувати «республіку» незалежно від законності шляху добирання, — наголошують у ЦНС.
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