Російські спецслужби вербують українців у Придністров’ї, фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n192931-fsb-verbuie-ukrayinciv-yaki-pryyijdjaut-u-prydnistrov-ya-cns.html

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Громадяни України, що незаконно перетнули кордон з самопроголошеною Придністровською молдавською республікою (ПМР) вербуються представниками фсб рф.

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Про це сьогодні, 2 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупанти намагаються:

витягти з українців інформацію щодо військових об'єктів та облаштування ділянки кордону України з ПМР;

схилити українців до роботи позаштатними співробітниками та інформаторами на постійній основі, в іншому випадку погрожують повернути назад в Україну.