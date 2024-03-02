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Российский захватчик сдается в плен скриншот видео
Сдачу в плен рашиста на Авдеевском направлении снял беспилотник (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192941-sdachu-v-plen-rashista-na-avdeevskom-napravlenii-snyal-bespilotnik-video.htmlРакурс
На Авдіївському напрямку російський загарбник здався в полон українським військовим 47-ї окремої механізованої бригади.
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Відповідне відео, зняте безпілотником, сьогодні, 2 березня, опубліковане у Telegram-каналі бригади. Також у відео показане відео звернення полоненого, яких розповідає, що його «товаришів» було ліквідовано в ході бою й закликає не воювати проти захисників України.
Цей російський окупант міг бути ліквідованим, як і його «товариші». Однак він зробив єдине правильне рішення в своєму житті та здався в полон, — наголошується в описі відео. Ще й радить іншим це робити й не воювати з воїнами 47 окремої механізованої бригади.
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