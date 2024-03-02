Российский захватчик сдается в плен скриншот видео

https://racurs.ua/n192941-sdachu-v-plen-rashista-na-avdeevskom-napravlenii-snyal-bespilotnik-video.html

Ракурс

На Авдіївському напрямку російський загарбник здався в полон українським військовим 47-ї окремої механізованої бригади.

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Відповідне відео, зняте безпілотником, сьогодні, 2 березня, опубліковане у Telegram-каналі бригади. Також у відео показане відео звернення полоненого, яких розповідає, що його «товаришів» було ліквідовано в ході бою й закликає не воювати проти захисників України.