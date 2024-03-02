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Ракурс
Російський загарбник здається в полон скріншот відео

Здачу в полон рашиста на Авдіївському напрямку зняв безпілотник (ВІДЕО)

2 бер 2024, 20:36
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На Авдіївському напрямку російський загарбник здався в полон українським військовим 47-ї окремої механізованої бригади.


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Відповідне відео, зняте безпілотником, сьогодні, 2 березня, опубліковане у Telegram-каналі бригади. Також у відео показане відео звернення полоненого, яких розповідає, що його «товаришів» було ліквідовано в ході бою й закликає не воювати проти захисників України.

Цей російський окупант міг бути ліквідованим, як і його «товариші». Однак він зробив єдине правильне рішення в своєму житті та здався в полон, — наголошується в описі відео. Ще й радить іншим це робити й не воювати з воїнами 47 окремої механізованої бригади.

Джерело: Ракурс


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