Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n192944-unichtojenie-rossiyskoy-bronetehniki-teplovizionnymi-dronami-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Українські військові з роти ударних БПЛА 47-ї окремої механізованої бригади за допомогою тепловізійних FPV-дронів знищили два танки, БТР, БМП та вантажівку «Урал» російських загарбників на Авдіївському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 2 березня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.