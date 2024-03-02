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Українські військові з роти ударних БПЛА 47-ї окремої механізованої бригади за допомогою тепловізійних FPV-дронів знищили два танки, БТР, БМП та вантажівку «Урал» російських загарбників на Авдіївському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 2 березня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Авдіївський напрямок. Тут ворог постійно намагається активно наступати. Основне перекидання сил відбувається вночі. Що ж, ласкаво просимо до пекла, — зазначається в описі відео.
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