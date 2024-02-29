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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Уничтожение оккупантов тепловыми FPV-дронами показала СБУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192853-unichtojenie-okkupantov-teplovymi-fpv-dronami-pokazala-sbu-video.htmlРакурс
Спецпризначенці СБУ використовують у своїй роботі FPV-дрони з тепловізійними камерами.
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Відповідне відео опублікував прес-центр СБУ.
Зазначається, що менше ніж за місяць військові Центру спецоперацій «А» СБУ знищили:
- 431 окупанта;
- 20 танків;
- 46 ББМ;
- 47 артсистем;
- три РСЗВ;
- три системи ППО;
- 16 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби;
- 265 одиниць військового транспорту;
- два 2 човни;
- систему відеоспостереження «Муром-М»;
- 119 вогневих позицій і ворожих укріплень;
- шість складів із боєприпасами та один склад паливно-мастильних матеріалів.
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