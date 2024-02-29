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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Уничтожение оккупантов тепловыми FPV-дронами показала СБУ (ВИДЕО)

29 фев 2024, 10:59
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Спецпризначенці СБУ використовують у своїй роботі FPV-дрони з тепловізійними камерами.


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Відповідне відео опублікував прес-центр СБУ.

Зазначається, що менше ніж за місяць військові Центру спецоперацій «А» СБУ знищили:

  • 431 окупанта;
  • 20 танків;
  • 46 ББМ;
  • 47 артсистем;
  • три РСЗВ;
  • три системи ППО;
  • 16 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби;
  • 265 одиниць військового транспорту;
  • два 2 човни;
  • систему відеоспостереження «Муром-М»;
  • 119 вогневих позицій і ворожих укріплень;
  • шість складів із боєприпасами та один склад паливно-мастильних матеріалів.

Источник: Ракурс


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