Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Знищення окупантів тепловими FPV-дронами показала СБУ (ВІДЕО)

29 лют 2024, 10:59
999

Спецпризначенці СБУ використовують у своїй роботі FPV-дрони з тепловізійними камерами.


.

Відповідне відео опублікував прес-центр СБУ.

Зазначається, що менше ніж за місяць військові Центру спецоперацій «А» СБУ знищили:

  • 431 окупанта;
  • 20 танків;
  • 46 ББМ;
  • 47 артсистем;
  • три РСЗВ;
  • три системи ППО;
  • 16 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби;
  • 265 одиниць військового транспорту;
  • два 2 човни;
  • систему відеоспостереження «Муром-М»;
  • 119 вогневих позицій і ворожих укріплень;
  • шість складів із боєприпасами та один склад паливно-мастильних матеріалів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів