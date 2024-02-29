Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192853-znyschennya-okupantiv-teplovymy-fpv-dronamy-pokazala-sbu-video.html

Ракурс

Спецпризначенці СБУ використовують у своїй роботі FPV-дрони з тепловізійними камерами.

.

Відповідне відео опублікував прес-центр СБУ.

Зазначається, що менше ніж за місяць військові Центру спецоперацій «А» СБУ знищили: