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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Знищення окупантів тепловими FPV-дронами показала СБУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192853-znyschennya-okupantiv-teplovymy-fpv-dronamy-pokazala-sbu-video.htmlРакурс
Спецпризначенці СБУ використовують у своїй роботі FPV-дрони з тепловізійними камерами.
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Відповідне відео опублікував прес-центр СБУ.
Зазначається, що менше ніж за місяць військові Центру спецоперацій «А» СБУ знищили:
- 431 окупанта;
- 20 танків;
- 46 ББМ;
- 47 артсистем;
- три РСЗВ;
- три системи ППО;
- 16 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби;
- 265 одиниць військового транспорту;
- два 2 човни;
- систему відеоспостереження «Муром-М»;
- 119 вогневих позицій і ворожих укріплень;
- шість складів із боєприпасами та один склад паливно-мастильних матеріалів.
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