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Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Знищення російської бронетехніки тепловізійними дронами показали ЗСУ (ВІДЕО)

2 бер 2024, 21:58
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Українські військові з роти ударних БПЛА 47-ї окремої механізованої бригади за допомогою тепловізійних FPV-дронів знищили два танки, БТР, БМП та вантажівку «Урал» російських загарбників на Авдіївському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 2 березня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Авдіївський напрямок. Тут ворог постійно намагається активно наступати. Основне перекидання сил відбувається вночі. Що ж, ласкаво просимо до пекла, — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


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