Прослушка офицеров Бундесвера может подорвать доверие членов НАТО к Германии - WSJ

https://racurs.ua/n192949-proslushka-oficerov-bundesvera-mojet-podorvat-doverie-chlenov-nato-k-germanii-wsj.html

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У Німеччині розгорівся шпигунський скандал з «прослушкою» розмов офіцерів Бундесверу.

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Російські пропагандисти опублікували запис нібито перехоплених розмов офіцерів Бундесверу, де вони обговорювали можливі удари по мосту через Керченську протоку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати роз’яснення щодо ймовірного прослуховування спецслужбами рф. Він заявив, що це «дуже серйозна справа».

Тому зараз треба дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко з’ясувати — це також необхідно, — додав Шольц.

Водночас автентичність запису, який розганяє російська пропаганда, наразі не підтверджується, але й не спростовується німецькими офіційними особами. Однак низка ЗМІ з посиланням на власні джерела стверджують, що розмова справды мала місце.

На аудіозаписі відеоконференції, який виклала у соцмережі керівниця російського державного пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян, офіцери обговорюють, як ракети могли б вразити Керченський міст, який сполучає росію з окупованим нею у 2014 році Кримом.

Як заявила Симоньян, 38-хвилинний аудіозапис, який вона опублікувала у п’ятницю, включає командувача ВПС генерал-лейтенантом Інго Ґерхарца. Симоньян заявила, що це доказ того, що Німеччина планує удари по Криму.

Витік розмови німецьких військових щодо удару ракетами Taurus по Кримському мосту може погіршити відносини Німеччини з іншими партнерами по НАТО, написали у Wall Street Journal.

Чиновники, знайомі з німецьким розслідуванням витоку аудіозаписів, заявили, що WebEx — система, з допомогою якої проводилася конференція між німецькими чиновниками — широко використовується військовими та іншими чутливими відомствами уряду ФРН.

Цей випадок має стати тривожним дзвінком, — сказав один з високопосадовців.

Опублікований росіянами запис став для них «великою пропагандистською перемогою», зазначає видання. На думку політиків і аналітиків, витік інформації робить менш імовірним, що Німеччина надасть Україні цю зброю.

Німецькі офіцери на записі зазначили, що вони дуже детально проаналізували, як атакувати Кримський міст, і сказали, що знадобиться від 10 до 20 ракет «Таурус», щоб обійти російську ППО і зруйнувати його. Також співрозмовники обговорювали, як можна навчити українців користуватися цією системою самостійно.

Німеччина має на озброєнні близько 600 ракет «Таурус», з яких близько 500 вважаються боєздатними. Генерал Герхарц, під керівництвом якого й велася розмова, заявив, що Німеччина може дозволити собі поставити Україні 100 ракет, а надавати більше «немає сенсу, оскільки ця зброя не може мати суттєвого впливу на поле бою». Він заявив, що в Україні «не вистачає військ, щоб відвоювати або навіть утримати територію».

Знищення мосту, за словами Герхарца, було б «стратегічно і політично важливим, але Україна, швидше за все, не зможе продовжити наземний наступ».

Вся ця інформація, яка тепер стала публічною, може підірвати довіру інших членів НАТО до Німеччини, вважають у WSJ.