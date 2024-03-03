Йеменские хуситы потопили торговое судно в Красном море

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Ракурс

У Червоному морі вперше затонуло судно, раніше атаковане хуситами. Воно перевозило понад 20 тисяч тонн токсичних добрив.

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Йдеться про британський суховантаж Rubymar, що йшов під пропором Белізу. У лютому хусити атакували його балістичною ракетою. У морі після ураження утворилася 30-кілометрова нафтова пляма.

Викид такої кількості добрив становить загрозу для екології регіону. Скажімо, якщо прискориться ріст водоростей, то вони споживатимуть стільки кисню, що звичайні морські мешканці можуть не вижити.

Sinking of Motor Vessel⁰Rubymar Risks Environmental⁰Damage



On Mar. 2 at approximately 2:15 a.m., MV Rubymar, a Belize-flagged, UK-owned bulk carrier, sank in the Red Sea after being struck by an Iranian-backed Houthi terrorist anti-ship ballistic missile on Feb. 18.



The ship… pic.twitter.com/fRUM4ll4cY — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2024

Rubymar перевозило 41 тис. т добрив, тому затоплення негативно вплине на стан води.

Через небезпеку нових атак з боку хуситів судно так і не було відбуксироване і протягом двох тижнів повільно тонуло.

Атаки єменських хуситів на торгові судна тривають з листопада 2023 року.