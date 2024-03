Йеменские хуситы потопили торговое судно в Красном море

У Червоному морі вперше затонуло судно, раніше атаковане хуситами. Воно перевозило понад 20 тисяч тонн токсичних добрив.

Йдеться про британський суховантаж Rubymar, що йшов під пропором Белізу. У лютому хусити атакували його балістичною ракетою. У морі після ураження утворилася 30-кілометрова нафтова пляма.

Sinking of Motor Vessel⁰Rubymar Risks Environmental⁰Damage



On Mar. 2 at approximately 2:15 a.m., MV Rubymar, a Belize-flagged, UK-owned bulk carrier, sank in the Red Sea after being struck by an Iranian-backed Houthi terrorist anti-ship ballistic missile on Feb. 18.



The ship… pic.twitter.com/fRUM4ll4cY