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Ракурс
Йеменские хуситы потопили торговое судно в Красном море

Йеменские хуситы потопили торговое судно в Красном море (ФОТО)

3 мар 2024, 10:33
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У Червоному морі вперше затонуло судно, раніше атаковане хуситами. Воно перевозило понад 20 тисяч тонн токсичних добрив.


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Йдеться про британський суховантаж Rubymar, що йшов під пропором Белізу. У лютому хусити атакували його балістичною ракетою. У морі після ураження утворилася 30-кілометрова нафтова пляма.

Rubymar перевозило 41 тис. т добрив, тому затоплення негативно вплине на стан води.

Через небезпеку нових атак з боку хуситів судно так і не було відбуксироване і протягом двох тижнів повільно тонуло.

Атаки єменських хуситів на торгові судна тривають з листопада 2023 року.

Источник: Ракурс


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