Башар Асад сыпется - сирийские повстанцы взяли под контроль четвертый большой город

https://racurs.ua/n201935-bashar-asad-sypetsya-siriyskie-povstancy-vzyali-pod-kontrol-chetvertyy-bolshoy-gorod.html

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Сирійські повстанці заявили, що в суботу захопили місто Дараа, яке на півдні країни. Це четверте місто, втрачене військами Башара Асада за тиждень.

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Захоплення Дараа відбулося після того, як вчора ввечері повстанці заявили, що вони просунулися до околиць міста Хомс. Захоплення цього міста відрізало б столицю Дамаск від прибережних баз росії.

На відео з соцмереж, яке верифікувала агенція Reuters, видно, як люди стріляють в повітря на головній площі міста Дараа на знак святкування, а інші зносять пам’ятник.

Агентство AFP з посиланням на Сирійську наглядову раду з прав людини (SOHR) підтверджує перехід 90% території провінції Дарии і самого міста під контроль повстанців.

Також у п’ятницю підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр ель-Зор, головний плацдарм уряду у величезній східній пустелі.

У Дараа знесли пам’ятник колишньому президенту Сирії та батьку Башара Асада.

Росіяни повідомили Асаду, що їхня підтримка буде обмеженою, адже Москва має інші пріоритети, пише SkyNews. А WSJ розповів, що посадовці Єгипту та Йорданії закликали Асада залишити країну, але він все ще залишається у Сирії.