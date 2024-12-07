Від Асада відмовляється й Іран, який евакуює війська із Сирії

https://racurs.ua/ua/n201924-vid-asada-vidmovlyaietsya-y-iran-yakyy-evakuuie-viyska-iz-syriyi-nyt.html

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Іран почав евакуацію своїх військових командирів і особового складу з Сирії.

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Такі дії відбуваються на знак нездатності допомогти утримати президента Башара Асада при владі, оскільки він стикається з наростаючим наступом повстанців, пише The New York Times з посиланням на трьох іранських чиновників.

Серед евакуйованих до сусідніх Іраку і Лівану були вищі командири потужних іранських сил «Кудс», зовнішньої гілки Корпусу вартових ісламської революції.

За інформацією іранських чиновників, також евакуйовано особовий склад Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), деяких іранських дипломатів, членів їхніх сімей та іранських цивільних осіб, а також регіональних чиновників.

Накази про евакуацію видали посольство Ірану в Дамаску і на базах Корпусу вартових ісламської революції. Принаймні частина співробітників посольства вже виїхала.

Частина евакуації здійснюється літаками до Тегерана, а інші виїжджають наземними шляхами до Лівану, Іраку і сирійського порту Латакія.

Іран починає евакуацію своїх сил і військовослужбовців, тому що ми не можемо воювати в якості консультативної і допоміжної сили, якщо сирійська армія сама не хоче воювати. Суть в тому, що Іран зрозумів, що він не може впоратися зараз із ситуацією в Сирії за допомогою військової операції, і цей варіант не обговорюється, — зазначив відомий іранський аналітик Мехді Рахматі, який консультує офіційних осіб з питань регіональної стратегії.

Наказ про евакуацію став знаменним поворотом для режиму Асада, уряд якого Іран підтримував протягом 13-річної громадянської війни в Сирії, і для Ірану, який використовував Сирію як ключовий маршрут для постачання зброї «Хезболлі» в Лівані.

Поряд з росією, Іран був найпотужнішим прихильником Асада, надсилаючи радників і командирів на бази і лінію фронту, а також підтримуючи його армію.