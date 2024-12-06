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Після захоплення Алеппо та Хами повстанці упритул наблизилися до іншого великого міста країни — Хомса
Режим Асада падає - після захоплення Алеппо та Хами повстанці упритул наблизилися до іншого великого міста країниhttps://racurs.ua/ua/n201903-rejym-asada-padaie-pislya-zahoplennya-aleppo-ta-hamy-povstanci-uprytul-nablyzylysya-do-inshogo.htmlРакурс
Сирійські повстанці наближаються до міста Хомс — стратегічного логістичного центру, який зʼєднує всю країну і веде до столиці Дамаска. Через нього проходять головні дороги, нафто- і газопроводи.
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Повстанці вже контролюють великі міста Алеппо і Хама, проте вони поступаються за значимістю Хомсу. Останнє називають політичною фортецею президента Башара Асада.
У Сирійській обсерваторії з прав людини підтверджують, що урядові війська Сирії відійшли з Хомсу до його околиць. Міноборони країни це заперечує.
Лідер сирійських повстанців назвав метою наступу повалення режиму Асада і побудову «нової Сирії».
Наше право — використовувати всі доступні засоби для досягнення цієї цілі, — заявив очільник ісламістського угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» Абу Мохаммад аль-Джолані.
Після взяття міста Хама опозиційні війська за добу просунулися на 40 км, зазначає турецьке агентство Anadolu.
Російські Z-воєнкори вже пишуть, що втрата Хомса відріже військові бази рф в Середземномому морі від Дамаска, столиці Сирії.
Reuters також пише, що після захоплення Алеппо та Хами повстанці упритул наблизилися до іншого великого міста країни — Хомса.
Syria TV стверджує, що повстанці вже увійшли в місто Тер-Маела за 8 км від Хомса.
Російське посольство в Дамаску закликало своїх громадян «у зв’язку з тяжкою військовою та політичною обстановкою» в Сирії «покинути країну комерційними рейсами через аеропорти, що функціонують».
Раніше за лічені години Асад втратив контроль над центрально-сирійським мільйонним містом Хама та приблизно десятьма іншими населеними пунктами у цьому регіоні. За словами очевидців, армія повністю відступила і з міста Хомс із населенням 800 тис. людей.