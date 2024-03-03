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Поляки блокируют грузовики в шести пунктах пропуска, Киев и Варшава готовят встречу министров
Поляки блокируют грузовики в шести пунктах пропуска, Киев и Варшава готовят встречу министровhttps://racurs.ua/n192952-polyaki-blokiruut-gruzoviki-v-shesti-punktah-propuska-kiev-i-varshava-gotovyat-vstrechu-ministrov.htmlРакурс
Польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок у шести пунктах пропуску на кордоні з Україною
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У чергах стоять понад 2 400 вантажівок. ПП «Шегині» залишається повністю заблокованим. У пункті «Ягодин» пропускають вантажівки лише у напрямку України.
Легкові автівки і автобуси не блокують, вони їдуть вільно, повідомив речник прикордонної служби Андрій Демченко.
Україна готується до продовження преференцій в угоді про зону вільної торгівлі з ЄС та врегулювання «зернових суперечок» із Польщею до кінця місяця. 11 березня заплановане засідання міжурядової комісії «Україна-Польща» у Львові. А на 28 березня анонсоване спільне засідання урядів.
Думаю, на той час буде цілий комплекс рішень, які повністю знімуть це питання. Я б хотів, щоб це було в межах кількох тижнів, і шанси є, — сказав торговий представник України Тараса Качка.
Водночас, за словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, наступного тижня очікується розгляд у Європейському парламенті продовження угоди про ЗВТ з Україною, яка добігає кінця 5 червня 2024 року.
В уряді йде активна робота над тим, щоб продовжити зону вільної торгівлі з ЄС, яка добігає кінця 5 червня цього року. Для України це стратегічно важливо, оскільки це дасть впевненість та горизонт планування для вітчизняних виробників, — зазначив Висоцький каналу «Ми — Україна».
Вочевидь, маючи на увазі безмитні преференції для України в угоді про вільну торгівлю на 2024−2025 роки, які Єврокомісія має продовжити своїм розпорядженням.
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