Поляки блокують вантажівки у шести пунктах пропуску, Київ та Варшава готують зустріч міністрів

https://racurs.ua/ua/n192952-polyaky-blokuut-vantajivky-u-shesty-punktah-propusku-kyyiv-ta-varshava-gotuut-zustrich-ministriv.html

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Польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок у шести пунктах пропуску на кордоні з Україною

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У чергах стоять понад 2 400 вантажівок. ПП «Шегині» залишається повністю заблокованим. У пункті «Ягодин» пропускають вантажівки лише у напрямку України.

Легкові автівки і автобуси не блокують, вони їдуть вільно, повідомив речник прикордонної служби Андрій Демченко.

Україна готується до продовження преференцій в угоді про зону вільної торгівлі з ЄС та врегулювання «зернових суперечок» із Польщею до кінця місяця. 11 березня заплановане засідання міжурядової комісії «Україна-Польща» у Львові. А на 28 березня анонсоване спільне засідання урядів.

Думаю, на той час буде цілий комплекс рішень, які повністю знімуть це питання. Я б хотів, щоб це було в межах кількох тижнів, і шанси є, — сказав торговий представник України Тараса Качка.

Водночас, за словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, наступного тижня очікується розгляд у Європейському парламенті продовження угоди про ЗВТ з Україною, яка добігає кінця 5 червня 2024 року.

В уряді йде активна робота над тим, щоб продовжити зону вільної торгівлі з ЄС, яка добігає кінця 5 червня цього року. Для України це стратегічно важливо, оскільки це дасть впевненість та горизонт планування для вітчизняних виробників, — зазначив Висоцький каналу «Ми — Україна».

Вочевидь, маючи на увазі безмитні преференції для України в угоді про вільну торгівлю на 2024−2025 роки, які Єврокомісія має продовжити своїм розпорядженням.