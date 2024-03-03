Среди погибших из-за удара дрона по Одессе есть супруги-военные

https://racurs.ua/n192959-sredi-pogibshih-iz-za-udara-drona-po-odesse-est-suprugi-voennye.html

Ракурс

Серед загиблих через дроновий удар по Одесі — подружжя військових Олег та Тетяна Кравці та їхня семимісячна донька Ліза. Вранці тіла мами і дитини витягли з-під завалів.

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Як повідомило «Суспільне», ще двох дітей Тетяни зараз шукають під завалами будинку — дев’ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, розповіли «Суспільному» друзі родини.

У ДСНС повідомили, що пʼятеро людей, які були у переліку тих, хто міг опинитись на місці удару, вийшли на зв’язок.