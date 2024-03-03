Преступление россиян в Одессе: маму и восьмимесячного ребенка нашли в объятиях

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Ракурс

Тіло немовляти знайшли під завалами в Одесі, повідомили в ДСНС.

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Мама намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину. Намагалася вберегти. Їх знайшли у міцних обіймах, — написали 3 березня в ДСНС.

Кількість загиблих від учорашнього удару терористів по Одесі зросла до 10. Серед них троє дітей.

Пошуково-рятувальна операція продовжується.

У місті та області сьогодні день жалоби.

Глава МВС України Ігор Клименко увечері 2 березня повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки та тримісячну дитину. Таким чином, серед загиблих двоє дітей, раніше повідомлялося про загибель трирічного хлопчика.

У мерії Одеси розповіли, що внаслідок влучення дрона до житлового будинку знищено 18 квартир, ще семеро пошкоджено.

Виродки з росії атакували Україну безпілотниками у ніч проти 2 березня. Повітряні сили ЗСУ заявили, що знищили 14 із 17 дронів у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської. На Одещині було збито сім дронів із восьми.