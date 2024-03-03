Серед загиблих через дроновий удар по Одесі — подружжя військовихhttps://racurs.ua/ua/n192959-sered-zagyblyh-cherez-dronovyy-udar-po-odesi-podrujjya-viyskovyh.htmlРакурс
Серед загиблих через дроновий удар по Одесі — подружжя військових Олег та Тетяна Кравці та їхня семимісячна донька Ліза. Вранці тіла мами і дитини витягли з-під завалів.
Як повідомило «Суспільне», ще двох дітей Тетяни зараз шукають під завалами будинку — дев’ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, розповіли «Суспільному» друзі родини.
У ДСНС повідомили, що пʼятеро людей, які були у переліку тих, хто міг опинитись на місці удару, вийшли на зв’язок.
Президент України 3 березня написав, що рятувальна операція на місці влучання російського «шахеда» триває. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники, загалом залучено 215 людей.
На цей час відомо про десятьох загиблих, із них троє дітей: Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, Єлизавета, вісім місяців, і Тимофій, чотири місяці.
Українські діти — воєнні цілі росії. Ось із ким воюють ці нелюди. Пʼятьох людей вдалося врятувати. Відомо, що під завалами ще можуть перебувати діти. Роботи з пошуку триватимуть, поки не буде зʼясована доля всіх, хто був у будинку. Кожна російська втрата на фронті — це відповідь нашої держави на російський терор. Світ має реагувати на кожен прояв російського зла й давати відсіч діям росії. Кожен проігнорований світом російський терористичний акт дозволяє і далі вбивати. Ми маємо перемогти в цій війні. Лише українська сила зможе забезпечити українцям нормальне життя, — написав президент у своїх соцмережах.