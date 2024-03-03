Среднесуточные потери армии рф в феврале самые большие с начала вторжения. Фото:

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Середньодобові втрати армії рф у лютому найбільші від початку повномасштабної війни.

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У лютому 2024 року збільшилася середньодобова кількість військових втрат росії. А загальні втрати загарбницької армії з початку вторгнення складають близько 355 тис. військових вбитими та пораненими. Про це Міністерство оборони Великої Британії 3 березня повідомило у соціальній мережі Х.

Лютий 2024 року став найвищим показником з початку війни — 983 на день, — йдеться у зведенні.

Британці зазначають, що зростання середньодобових втрат майже напевно відображає прихильність країни-агресора до масової і виснажливої війни. І хоча командування не жаліє своїх солдатів, такий ефект посилює тиск на позиції українських Сил оборони по всій лінії фронту.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ 3 березня повідомили, що загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 416 тис. 800 солдатів, офіцерів та найманців. Зокрема, 2 березня було ліквідовано 1 тис. 160 окупантів. Також щ 24 лютого 2022 року ворог втратив 6 тис. 640 танків, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 25 кораблів і катерів та одну субмарину.