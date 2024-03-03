россия готова жертвовать самолетами ради успехов возле Авдеевки. Фото: armyinform

https://racurs.ua/n192975-rossiya-gotova-jertvovat-samoletami-radi-uspehov-vozle-avdeevki-isw.html

Ракурс

Армія росії може пожертвувати певною кількістю своєї бойової авіації задля просування в Донецькій області.

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Командування країни-агресора, ймовірно, готове й далі втрачати літаки задля досягнення тактичних успіхів на Сході України уздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Однак попередні втрати окупантів не змусили російські сили значно знизити активність тактичної авіації. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначаються, що окупанти тимчасово встановили обмежену та локалізовану перевагу в повітрі протягом останніх днів після захоплення Авдіївки. Однак росіяни намагаються втримати цю перевагу й вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки з повітря переважує ризик втрати більшої кількості літаків.

В ISW зазначили, що втрата 15 літаків та професійних пілотів за останні два тижні є значною для російської армії, але рф має на озброєнні близько 300 різних винищувачів компанії «Сухой».

Нагадаємо, упродовж лютого 2024 року українські військові збили 13 російських військових літаків: 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34, два винищувачі Су-35 та літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. А 1 та 2 березня російська армія втратила ще два Су-34.