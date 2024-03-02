Українські військові знищили ще один російський Су-34, фото: ICTV

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Ракурс

Захисники України збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-24.

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Про це сьогодні, 2 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Раніше сьогодні Олещук повідомляв, що українські військові застосували зенітні керовані ракети по ворожих літаках Су-34 та Су-35.

Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування «Схід» підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один. Продовжуємо бити окупанта!, — зазначив він згодом.

Також Олещук опублікував карту, котра показує результати сьогоднішньої успішної роботи по російській авіації.