Захисники України застосували по рашистах зенітні керовані ракети, фото: Novosti-N

https://racurs.ua/ua/n192935-povitryani-syly-zastosuvaly-zenitni-kerovani-rakety-po-rosiyskyh-litakah-oleschuk.html

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Захисники України застосували зенітні керовані ракети по ворожій авіації.

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Про це сьогодні, 2 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації, — зазначив він. — Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату!

Олещук наголошує, що окупантам стає дедалі важче літаки, проте й українські військові потребують більше систем та більше зброї, щоб очистити від загарбників небо.