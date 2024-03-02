Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Защитники Украины применили по рашистам зенитные управляемые ракеты, фото: Novosti-N

Воздушные силы применили зенитные управляемые ракеты по российским самолетам — Олещук

2 мар 2024, 17:39
999

Захисники України застосували зенітні керовані ракети по ворожій авіації.


.

Про це сьогодні, 2 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації, — зазначив він. — Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату!

Олещук наголошує, що окупантам стає дедалі важче літаки, проте й українські військові потребують більше систем та більше зброї, щоб очистити від загарбників небо.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров