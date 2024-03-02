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Захисники України застосували зенітні керовані ракети по ворожій авіації.
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Про це сьогодні, 2 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації, — зазначив він. — Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату!
Олещук наголошує, що окупантам стає дедалі важче літаки, проте й українські військові потребують більше систем та більше зброї, щоб очистити від загарбників небо.
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