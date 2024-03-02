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Ракурс
Уничтожение российского склада в Олешках, скриншот видео

Аэроразведчики уничтожили склад с боеприпасами в оккупированных Олешках (ВИДЕО)

2 мар 2024, 16:58
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Захисники України влучним скиданням вибухівки з дрона знищили склад боєкомплекту, облаштований рашистами у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області.


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Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

За даними розвідки, в приміщенні промислового призначення, міста Олешки Херсонської області, військові рф облаштували склад боєкомплекту, — вказано в описі відео. — Після філігранного влучання аеророзвідниками 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України на складі зайнялася пожежа.

Зазначається, що, за інформацією з різних джерел, масштабна пожежа з детонацією боєприпасів відбувалася всю ніч до ранку.

Источник: Ракурс


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