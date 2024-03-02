Знищення російського складу в Олешках, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192934-aerorozvidnyky-znyschyly-sklad-z-boieprypasamy-v-okupovanyh-oleshkah-video.html

Ракурс

Захисники України влучним скиданням вибухівки з дрона знищили склад боєкомплекту, облаштований рашистами у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області.

.

Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

За даними розвідки, в приміщенні промислового призначення, міста Олешки Херсонської області, військові рф облаштували склад боєкомплекту, — вказано в описі відео. — Після філігранного влучання аеророзвідниками 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України на складі зайнялася пожежа.

Зазначається, що, за інформацією з різних джерел, масштабна пожежа з детонацією боєприпасів відбувалася всю ніч до ранку.