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Ракурс
Місце падіння російського літака, скріншот відео

Збитий в районі Маріуполя російський Су-34 потрапив на відео

2 бер 2024, 16:30
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Падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, збитого на Маріупольському напрямку вчора, 1 березня, вранці, потрапило на відео.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ось він — збитий Су-34 вранці 1 березня 2024 року на Маріупольському напрямку! Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні Сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях! Перевірено, візуально підтверджено! — наголосив командувач Повітряних с генерал-лейтенант Микола Олещук.

Джерело: Ракурс


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