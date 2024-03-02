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Ракурс
Место падения российского самолета, скриншот видео

Сбитый в районе Мариуполя российский Су-34 попал на видео

2 мар 2024, 16:30
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Падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, збитого на Маріупольському напрямку вчора, 1 березня, вранці, потрапило на відео.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ось він — збитий Су-34 вранці 1 березня 2024 року на Маріупольському напрямку! Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні Сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях! Перевірено, візуально підтверджено! — наголосив командувач Повітряних с генерал-лейтенант Микола Олещук.

Источник: Ракурс


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