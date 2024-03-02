Сбитый в районе Мариуполя российский Су-34 попал на видео

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Сбитый в районе Мариуполя российский Су-34 попал на видеоhttps://racurs.ua/n192933-sbityy-v-rayone-mariupolya-rossiyskiy-su-34-popal-na-video.htmlРакурс
Падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, збитого на Маріупольському напрямку вчора, 1 березня, вранці, потрапило на відео.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ось він — збитий Су-34 вранці 1 березня 2024 року на Маріупольському напрямку! Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні Сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях! Перевірено, візуально підтверджено! — наголосив командувач Повітряних с генерал-лейтенант Микола Олещук.
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