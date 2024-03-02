ВСУ сбили 14 «Шахедов» и уничтожили еще один Су-34. Фото: ОП

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Ракурс

Атаку російських «Шахедів» відбивали українські військові вночі 2 березня.

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Противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької області. А з кримської Балаклеї та Приморсько-Ахтарська ворог запустив 17 дронів-камікадзе типу Shahed. Відбивали повітряний напад зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські захисники зуміли знищити 14 БПЛА в межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі. Співчуття рідним та близьким… — зазначили в Повітряних силах.

Також командування повідомило про збиття ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34. Російський літак знищили 1 березня близько 9.00, коли той намагався скинути на позиції ЗСУ керовані авіабомби.

Нагадаємо, 28 та 29 лютого українські військові знищили чотири російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Збито їх було на Східному напрямку. Загалом у лютому російська федерація втратила на війні приблизно 13 винищувачів-бомбардувальників та літак ДРЛВ А-50.