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Вже два літаки Су-34 знищили ЗСУ 29 лютого, інфографіка: Повітряні сили
Ще два Су-34 збили ЗСУ 29 лютого (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n192855-sche-odyn-su-34-zbyly-zsu-29-lutogo-infografika.htmlРакурс
Захисники України сьогодні, 29 лютого, знищили ще два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів! — наголосив Олещук.
Вчора ЗСУ також знищили два Су-34 рашистів.
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