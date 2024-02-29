Захисники України сьогодні, 29 лютого, знищили еще два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів! — наголосив Олещук.