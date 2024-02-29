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Уже два самолета Су-34 уничтожили ВСУ 29 февраля, инфографика: Воздушные силы
Еще два Су-34 сбили ВСУ 29 февраля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n192855-esche-odin-su-34-sbili-vsu-29-fevralya-infografika.htmlРакурс
Захисники України сьогодні, 29 лютого, знищили еще два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів! — наголосив Олещук.
Вчора ЗСУ також знищили два Су-34 рашистів.
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