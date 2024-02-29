Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне потеряли еще один Су-34, фото: Wikimedia Commons

Еще один Су-34 уничтожили ВСУ на Восточном направлении

29 фев 2024, 08:58
999

Захисники України знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.


.

Про це сьогодні, 29 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Сьогодні 29 лютого — дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку! — зазначив він.

Вчора, 28 лютого, Олещук повідомляв про два збиті Су-24 на Східному напрямку.

При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити «авіаційні м’ясні штурми», — наголошував він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров