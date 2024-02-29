Еще один Су-34 уничтожили ВСУ на Восточном направлении

Россияне потеряли еще один Су-34, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n192849-esche-odin-su-34-unichtojili-vsu-na-vostochnom-napravlenii.html

Ракурс

Захисники України знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

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Про це сьогодні, 29 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Сьогодні 29 лютого — дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку! — зазначив він.

Вчора, 28 лютого, Олещук повідомляв про два збиті Су-24 на Східному напрямку.