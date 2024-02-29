Ще один Су-34 знищили ЗСУ на Східному напрямку

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Росіяни втратили ще один Су-34, фото: Wikimedia Commons
Ще один Су-34 знищили ЗСУ на Східному напрямкуhttps://racurs.ua/ua/n192849-sche-odyn-su-34-znyschyly-zsu-na-shidnomu-napryamku.htmlРакурс
Захисники України знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
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Про це сьогодні, 29 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Сьогодні 29 лютого — дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку! — зазначив він.
Вчора, 28 лютого, Олещук повідомляв про два збиті Су-24 на Східному напрямку.
При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити «авіаційні м’ясні штурми», — наголошував він.
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