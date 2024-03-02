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Німеччина передала для ЗСУ 50 тис. аптечок, фото: Міноборони України
50 тис. аптечок для ЗСУ передала Німеччина — Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n192938-50-tys-aptechok-dlya-zsu-peredala-nimechchyna-minoborony.htmlРакурс
Україна отримала від Німеччини 50 тис. аптечок для військових. Вони вже надійшли на склади Міноборони та невдовзі будуть передані ЗСУ.
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Про це сьогодні, 2 березня, повідомила пре-служба Міноборони.
Сьогодні перевірила якість та наповнення аптечок, які вже надійшли на склади за контрактом з урядом Німеччини, — залишилася задоволеною, — зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. — На сьогодні вже маємо 50 тисяч, загалом же укладено договір на 500 тисяч аптечок. Кожну з них будемо ще доукомплектовувати додатковим турнікетом та оклюзійною пов’язкою.
Зазначаються, що зараз готуються до підписання нові контракти, покликані забезпечити потреби ЗСУ.
Ми маємо відійти від практики, коли аптечки привозять на фронт волонтери. Все забезпечення має взяти на себе держава. Цього року ми вирішимо це питання, — наголосила Калмикова.
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