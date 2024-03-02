Германия передала для ВСУ 50 тыс. аптечек, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n192938-50-tys-aptechek-dlya-vsu-peredala-germaniya-minoborony.html

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Україна отримала від Німеччини 50 тис. аптечок для військових. Вони вже надійшли на склади Міноборони та невдовзі будуть передані ЗСУ.

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Про це сьогодні, 2 березня, повідомила пре-служба Міноборони.

Сьогодні перевірила якість та наповнення аптечок, які вже надійшли на склади за контрактом з урядом Німеччини, — залишилася задоволеною, — зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. — На сьогодні вже маємо 50 тисяч, загалом же укладено договір на 500 тисяч аптечок. Кожну з них будемо ще доукомплектовувати додатковим турнікетом та оклюзійною пов’язкою.

Зазначаються, що зараз готуються до підписання нові контракти, покликані забезпечити потреби ЗСУ.