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В Одессе количество жертв удара дроном по многоэтажке возросло до семи (ФОТО)https://racurs.ua/n192937-v-odesse-kolichestvo-jertv-udara-dronom-po-mnogoetajke-vozroslo-do-semi-foto.htmlРакурс
В Одесі до семи зросла кількість жертв влучання російського безпілотника у багатоповерхівку, яке сталося в ніч на сьогодні, 2 березня.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Щойно рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих… — наголосив він.
За словами Клименка, пошуково-рятувальна операція триватиме, доки рятувальники не переконаються, що під завалами більше нікого немає.
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