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Последствия российского авиаудара по Одессе, фото: ГСЧС

В Одессе спасатели обнаружили тело уже пятого погибшего (ФОТО)

2 мар 2024, 15:48
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Одесі рятувальники виявили ще одного загиблого під завалами дев’ятиповерхівки, в яку в ніс на сьогодні, 2 березня, влучив російський безпілотник.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

О 14.50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи, — вказано в повідомленні.

Таким чином:

  • наразі відомо про п’ятьох загиблих, серед яких одна дитина;
  • постраждали восьмеро людей, серед яких одна дитина;
  • врятовано п’ятьох осіб.

Наслідки російського авіаудару по Одесі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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