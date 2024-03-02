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Одесі рятувальники виявили ще одного загиблого під завалами дев’ятиповерхівки, в яку в ніс на сьогодні, 2 березня, влучив російський безпілотник.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
О 14.50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи, — вказано в повідомленні.
Таким чином:
- наразі відомо про п’ятьох загиблих, серед яких одна дитина;
- постраждали восьмеро людей, серед яких одна дитина;
- врятовано п’ятьох осіб.
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