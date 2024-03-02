Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської повітряної атаки по Одесі, фото: ДСНС
В Одесі кількість жертв удару дроном по багатоповерхівці зросла до семи (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192937-v-odesi-kilkist-jertv-udaru-dronom-po-bagatopoverhivci-zrosla-do-semy-foto.htmlРакурс
В Одесі до семи зросла кількість жертв влучання російського безпілотника у багатоповерхівку, яке сталося в ніч на сьогодні, 2 березня.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Щойно рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих… — наголосив він.
За словами Клименка, пошуково-рятувальна операція триватиме, доки рятувальники не переконаються, що під завалами більше нікого немає.
Легітимність президента: як не допустити кризи 20 травня — думки суддів КСУ
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...