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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки по Одесі, фото: ДСНС

В Одесі кількість жертв удару дроном по багатоповерхівці зросла до семи (ФОТО)

2 бер 2024, 18:32
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В Одесі до семи зросла кількість жертв влучання російського безпілотника у багатоповерхівку, яке сталося в ніч на сьогодні, 2 березня.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Щойно рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих… — наголосив він.

За словами Клименка, пошуково-рятувальна операція триватиме, доки рятувальники не переконаються, що під завалами більше нікого немає.

Наслідки російської повітряної атаки по Одесі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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