Наслідки російської повітряної атаки по Одесі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n192937-v-odesi-kilkist-jertv-udaru-dronom-po-bagatopoverhivci-zrosla-do-semy-foto.html

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В Одесі до семи зросла кількість жертв влучання російського безпілотника у багатоповерхівку, яке сталося в ніч на сьогодні, 2 березня.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Щойно рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих… — наголосив він.

За словами Клименка, пошуково-рятувальна операція триватиме, доки рятувальники не переконаються, що під завалами більше нікого немає.