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В Самарской области рф взорвали железнодорожный мост, фото: ГУР
В рф взорвали железнодорожный мост, по которому возили боеприпасы — ГУР (ФОТО)https://racurs.ua/n192978-v-rf-vzorvali-jeleznodorojnyy-most-cherez-kotoryy-vozili-boepripasy-gur-foto.htmlРакурс
У Самарській області рф підірвали залізничний міст через річку Чапаєвка, який ворог використовував для перевезення військових вантажів.
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Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що сьогодні, близько 6.00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.
Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ «полімєр» у місті чапаєвск самарської області, — наголошують у ГУР. — З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим.
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