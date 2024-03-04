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Ракурс
У Самарській області рф підірвали залізничний міст, фото: ГУР

У рф підірвали залізничний міст, через який возили боєприпаси — ГУР (ФОТО)

4 бер 2024, 09:36
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У Самарській області рф підірвали залізничний міст через річку Чапаєвка, який ворог використовував для перевезення військових вантажів.


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Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що сьогодні, близько 6.00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.

Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ «полімєр» у місті чапаєвск самарської області, — наголошують у ГУР. —  З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим.

У Самарській області рф підірвали залізничний міст, фото: ГУР

Джерело: Ракурс


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