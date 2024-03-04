Ракурсhttps://racurs.ua/
У Самарській області рф підірвали залізничний міст, фото: ГУР
У рф підірвали залізничний міст, через який возили боєприпаси — ГУР (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192978-u-rf-pidirvaly-zaliznychnyy-mist-cherez-yakyy-vozyly-boieprypasy-gur-foto.htmlРакурс
У Самарській області рф підірвали залізничний міст через річку Чапаєвка, який ворог використовував для перевезення військових вантажів.
.
Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що сьогодні, близько 6.00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.
Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ «полімєр» у місті чапаєвск самарської області, — наголошують у ГУР. — З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим.
Загрузка...