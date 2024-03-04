У Самарській області рф підірвали залізничний міст, фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n192978-u-rf-pidirvaly-zaliznychnyy-mist-cherez-yakyy-vozyly-boieprypasy-gur-foto.html

Ракурс

У Самарській області рф підірвали залізничний міст через річку Чапаєвка, який ворог використовував для перевезення військових вантажів.

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Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що сьогодні, близько 6.00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.