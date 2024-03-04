Трамп впервые в избирательной кампании проиграл Хейли праймериз

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n192977-tramp-vpervye-v-izbiratelnoy-kampanii-proigral-heyli-praymeriz.html

Ракурс

Екс-президент США Дональд Трамп вперше у цьогорічній виборчій кампанії програв у праймеріз Республіканської партії Ніккі Хейлі

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У столичному окрузі Колумбія за Хейлі проголосували майже 63% республіканців, в той час як за Трампа лише 33%, повідомляє агентство Associated Press.

В результаті Хейлі отримає голоси всіх 19 виборців від округу Колумбія й у неї стане 43 виборці. Трамп, який наразі має 247 голосів виборців, невдовзі після перемоги Хейлі опублікував заяву, в якій саркастично привітав її, назвавши «королевою боліт».

Зазначається, що Хейлі стала першою жінкою, яка виграла праймеріз від Республіканської партії в історії.

Хейлі заявила, що, попри попередні поразки на праймеріз, не збирається залишати перегони, оскільки вважає, що «виборці в інших штатах заслуговують на альтернативу Трампу».

Всього в ході праймеріз республіканці обирають 2 тис. 429 делегатів на з’їзд партії, який 15 липня офіційно оголосить кандидата в президенти.

Джерело: Associated Press