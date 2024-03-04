Украина осуществила успешную кибератаку против рф

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Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили успішну спецоперацію проти росії — в результаті атаки вдалось отримати доступ до серверів міністерства оборони рф.

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Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ГУР.

Зазначається, що в результаті кібератаки українська спецслужба заволоділа:

програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало міноборони рф;

масивом секретної службової документації російського міноборони (накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2 тис. структурних одиниць силового відомства росії).

Зазначається, що одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок.

Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів мо рф, а ще заступників, помічників, спеціалістів — усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою «бюрократъ», — наголошують у ГУР.

Зокрема, у розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони рф — іванова тімура вадімовіча.

Цей заступник шойґу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною, — зазначають у ГУР.