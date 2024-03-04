СБУ задержала в Днепре приспешника рашистов, фото: Днепропетровская областная прокуратура

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У Дніпрі контррозвідка СБУ затримала агента воєнної розвідки рф, який розвідував місця базування систем ППО та логістичні маршрути Сил оборони на території регіону.

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Про це сьогодні, 4 березня, повідомляють прес-служби СБУ та Дніпропетровської обласної прокуратури.

Для виконання ворожих завдань зрадник об’їжджав місцевість на власному авто та приховано фіксував українські об'єкти, — зазначають у СБУ. — Комунікацію з окупантами він підтримував через популярний месенджер.

Зазначається, що фігурант насамперед намагався виявити позиції радіолокаційних комплексів ЗСУ.

Ця інформація потрібна була окупантам для того, щоб спробувати «обійти» українську протиповітряну оборону під час нових повітряних ударів, — наголошують у СБУ. — Також у разі отримання точних координат загарбники планували здійснити прицільні ракетно-дронові удари по українських станціях радіолокації.

Ще одним завданням агента було вистежити основні траси, якими рухались автоцистерни з паливом у напрямку передової. Відомості про маршрути переміщення військових паливозаправників із зазначенням точних координат він передавав у текстових повідомленнях.

Також підозрюваний здійснював приховану відеозйомку військової частини ЗСУ і районних ТЦК та СП міста. Відеоматеріали російському куратору він надсилав через месенджер Telegram разом із позначками на скріншотах «Google Maps».

Співробітники СБУ викрили ворожого поплічника ще на початковому етапі його розвідувальної активності, — зазначають у спецслужбі. — Це дозволило поетапно задокументувати злочинні дії та своєчасно затримати агента.

Також було встановленого російського куратора зловмисника — це кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру):

він дистанційно завербував мешканця Дніпра у грудні 2023 року;

у поле зору агресора чоловік потрапив як ідеологічний прихильник рашизму, який викладав власні антиукраїнські дописи у Telegram-каналах прокремлівських блогерів.

Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами його листування з російським гру. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.