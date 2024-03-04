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Оккупанты восполняют кадровый дефицит на ВОТ «ветеранами сво», фото: «Корреспондент.нет»
Рашисты восполняют кадровый дефицит в оккупационных администрациях «ветеранами сво»https://racurs.ua/n192986-rashisty-vospolnyaut-kadrovyy-deficit-v-okkupacionnyh-administraciyah-veteranami-svo.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях росіяни, щоб заповнити кадровий дефіцит в окупаційних адміністраціях, влаштовують туди на роботу «ветеранів» війни проти України.
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Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Ворог досі не може заповнити всі посади в окупаційних адміністраціях через брак охочих. Відтак росіяни почали набирати на посади «ветеранів» без досвіду в межах програми «час героїв, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в такий спосіб окупанти також вирішують й демографічне питання — нові «посадовці» привозять на ТОТ свої родини, які заселяють у відібрані в українців помешкання.
У ЦНС наголошують, що всі працівники окупаційних адміністрацій є законними військовими цілями для Руху опору й неодмінно понесуть покарання за свої злочини. Повідомити про ворога можна у відповідному чат-боті.
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