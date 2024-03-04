Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти заповнюють кадровий дефіцит на ТОТ «ветеранами сво», фото: «Кореспондент.нет»

Рашисти заповнюють кадровий дефіцит в окупаційних адміністраціях «ветеранами сво»

4 бер 2024, 13:31
999

На тимчасово окупованих територіях росіяни, щоб заповнити кадровий дефіцит в окупаційних адміністраціях, влаштовують туди на роботу «ветеранів» війни проти України.


.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог досі не може заповнити всі посади в окупаційних адміністраціях через брак охочих. Відтак росіяни почали набирати на посади «ветеранів» без досвіду в межах програми «час героїв, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в такий спосіб окупанти також вирішують й демографічне питання — нові «посадовці» привозять на ТОТ свої родини, які заселяють у відібрані в українців помешкання.

У ЦНС наголошують, що всі працівники окупаційних адміністрацій є законними військовими цілями для Руху опору й неодмінно понесуть покарання за свої злочини. Повідомити про ворога можна у відповідному чат-боті.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів