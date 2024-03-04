Шмыгаль анонсировал сокращение министерств в Украине

Денис Шмигаль, фото: КМУ

https://racurs.ua/n192989-shmygal-anonsiroval-sokraschenie-ministerstv-v-ukraine.html

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В Україні в межах реформи уряду планують на третину скоротити кількість міністерств.

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Про це сьогодні, 4 березня, під час прес-конференції в Києві заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств, — зазначив він. — Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців.

За словами прем'єра, влада також працює над створенням сильного Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні, адміністративні функції.

Міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері, — зазначив він. — Також Центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства.

В інтерв’ю агентство «Інтерфакс-Україна», опублікованому сьогодні, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов зазначив, що допускає запуск Центру уряду до 2025 року.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»