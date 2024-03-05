«Слуга народа» Крейденко объяснил приобретение новой квартиры в центре Киева доходами родителей от продажи черешни

https://racurs.ua/n193023-zarabotal-na-chereshne-sluge-udalos-zarabotat-200-tys-doll-na-jile-v-kieve.html

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Народний депутат від «Слуги народу» Володимир Крейденко під час повномасштабного вторгнення переїхав до нової квартири в одному з нових житлових комплексів на Печерську.

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Вперше згадка про нове помешкання з’явилася в соцмережах дружини нардепа ще наприкінці 2022 року, але у декларації Крейденка за 2022 рік воно відсутнє.

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що власником житла з осені 2022 року є батько нардепа. Квартира, площею у 111 кв. м, мала б обійтися орієнтовно у 200 тис. дол.

Сам депутат визнав, що справді змінив житло. Але нібито переїхав жити до квартири батька лише у січні 2023 року, а до цього лише бував там в гостях, тому у декларації за 2022 рік її не вказав.

Крейденко пояснив, що його батько мав кошти на придбання такої квартири, бо продав будинок у Мелітополі, а також займався торгівлею черешнею.

Крейденко — уродженець Мелітополя, але з 17 років живе в Києві. У виборчому списку «Слуги народу» посідав 123 місце. На момент обрання Крейденко був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації «Совість і Надія України».