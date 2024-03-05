Ракурсhttps://racurs.ua/
«Слуга народа» Крейденко объяснил приобретение новой квартиры в центре Киева доходами родителей от продажи черешни
Заработал на черешне — «слуге» удалось заработать 200 тыс. долл. на жилье в Киевеhttps://racurs.ua/n193023-zarabotal-na-chereshne-sluge-udalos-zarabotat-200-tys-doll-na-jile-v-kieve.htmlРакурс
Народний депутат від «Слуги народу» Володимир Крейденко під час повномасштабного вторгнення переїхав до нової квартири в одному з нових житлових комплексів на Печерську.
.
Вперше згадка про нове помешкання з’явилася в соцмережах дружини нардепа ще наприкінці 2022 року, але у декларації Крейденка за 2022 рік воно відсутнє.
Журналісти Bihus.Info з’ясували, що власником житла з осені 2022 року є батько нардепа. Квартира, площею у 111 кв. м, мала б обійтися орієнтовно у 200 тис. дол.
Сам депутат визнав, що справді змінив житло. Але нібито переїхав жити до квартири батька лише у січні 2023 року, а до цього лише бував там в гостях, тому у декларації за 2022 рік її не вказав.
Крейденко пояснив, що його батько мав кошти на придбання такої квартири, бо продав будинок у Мелітополі, а також займався торгівлею черешнею.
Крейденко — уродженець Мелітополя, але з 17 років живе в Києві. У виборчому списку «Слуги народу» посідав 123 місце. На момент обрання Крейденко був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації «Совість і Надія України».
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...