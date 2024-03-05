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В Германии рассказали, как московиты перехватили разговор офицеров Бундесвера о ракетах Taurus
В Германии рассказали, как московиты перехватили разговор офицеров Бундесвера о ракетах Taurushttps://racurs.ua/n193027-v-germanii-rasskazali-kak-moskovity-perehvatili-razgovor-oficerov-bundesvera-o-raketah-taurus.htmlРакурс
Злив діалогу офіцерів Німеччини про йомвірні удари по Криму пояснив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
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Він 5 березня вийшов на брифінг із детальним поясненням.
Пісторіус заявив, що публікація російськими пропагандистами переговорів офіцерів Бундесверу про можливі удари ракетами Taurus по Кримському мосту стала можливою через те, що учасники діалогу користувалися небезпечним каналом відеозв’язку.
Він наголосив, що доступ до конференції німецьких військових, ймовірно, був «випадковим попаданням у рамках широкомасштабного підходу», а не втручанням російського шпигуна.
Оприлюднення розмов викликало шок та скандал. Його коментували західні ЗМІ і політики.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН слід «активно розглянути» постачання усіх необхідних засобів для захисту України. Канцлер Олаф Шольц поки продовжує виступати проти надання Taurus.
Член британського парламенту та ексголова комітету з оборони Тобіас Еллвуд вбачає напруженість між німецьким командуванням та політичним керівництвом щодо допомоги Україні. Він каже, «вікно можливостей для допомоги Україні повільно закривається», і закликає надати далекобійні ракети.
Німецьке керівництво назвало витік інформаційною війною росії проти Німеччини.
Подібний витік був розрахований посіяти розбрат в німецькому політикумі. Про це каже Алекс Юсупов, директор російських програм німецького Фонду Фрідріха Еберта. Та, на його думку, ефект від цього дуже обмежений.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав німецького канцлера якнайшвидше надати Україні ракети Taurus.
1 березня російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала 30-хвилинний аудіозапис, на якому офіцери Військово-повітряних сил Німеччини обговорювали можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus. У Міноборони Німеччини потім підтвердили перехоплення розмови.
У розмові офіцери ВПС говорять про можливості використання Україною ракет Taurus, якщо канцлер Олаф Шольц перегляне свою відмову. Також офіцери обговорювали, чи зможуть Taurus знищити Кримський міст. Нічого секретного вони не розповіли. Сімоньян виставила це як обговорення «бомбардувань Кримського моста» і того, як зробити, щоб «Шольц міг говорити, що його хата скраю».
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